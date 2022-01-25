'İmamoğlu balıkçı restoranında' haberine ilişkin açıklama geldi

Yandaş medya dün İstanbul'da karla mücadele çalışmaları sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Sarıyer'deki Balıkçı Kahraman isimli restoranda misafirleriyle yemek yediğini iddia ederek görüntü paylaşmıştı

Olayın ardından Aykırı'da yer alan haberde, restoran yetkililerinin iddiaların doğru olmadığını söylediği bilgisi yer almıştı.

Konuyla ilgili gazeteci Murat Ağırel de hem restoran sahibi hem de İmamoğlu ile görüştüğünü belirterek olaya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

"Ekrem İmamoğlu’nun bir balıkçıda görüntüleri paylaşıldı. İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi. İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru. Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış" diyen Ağırel, "İmamoğlu’nun lokantada bulunduğu bölüm işletme sahibinin kendi özel misafirlerini ağırladığı bir yer. Rezervasyon günler öncesinden yapılmış. Normalde kimse yok. Ancak ne olduysa o anda bazı kişiler orada bulunmuş ve fotoğraflar çekilip servis edilmiş. Kar yoğunlaşınca da kalkıp hemen AKOM’a geçmiş. Büyütülen olay aslında bu. İBB tüm birimleri ile Kar nedeniyle meydana gelen aksaklıkları gayet başarılı yönetmiştir. Önemli olan durum budur" ifadesini kullandı.