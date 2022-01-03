İmamoğlu: Allah içimdeki hissi biliyor, bana bunu yapmayacaktınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda iptal edilen İBB seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sunay Akın'ı Youtube programında konuşan İmamoğlu, "Seçim iptal olursa ne olur diyen arkadaşlara ‘Fark atarız. Ama ben bunu ülkeme yakıştıramıyorum. Olmamalı' dedim. İptal ettiklerinde Sultanbeyli'de bir iftar sofrasındaydım" derken, "Arabaya bindiğimde Allah içimdeki hissi biliyor. Bana bunu yapmayacaktınız. O kadar kararlılık doğurdu bende" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Bence toplum adına da hem ilk seçimdeki ‘hak yemem ve hakkımı yedirtmem' mesajım, hem o 6 Mayıs'taki topluma her şeyin çok güzel olacağını ifade eden konuşmam çok önemli iki andı diye düşünüyorum. Hem milyonlarca İstanbullunun hem de Türkiye'deki milyonlarca vatandaşın sesi olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.