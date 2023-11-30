İmamoğlu: Akşener ile iş birliği olabileceğini düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir iş birliğinin de olabileceğini düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayında Akşener ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmesinin detaylarını aktardı.

Olumlu bir görüşme yaptıklarını ve iş birliği olabileceğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Umutların tavan yaptığı noktada seçimi kaybettik. Seçimi kaybettikten hemen sonra derlenip toparlanmanın ve kendine gelişin şart olduğunu ortaya koyacak duyguları veremedik. Biz herhangi bir seçim gibi davranarak o geceyi sıradanlaştırdık. Ben ertesi sabah insanlara seslenmek zorunda hissettim kendimi ve yaptım. Milyonlarca insanın kalbi kırılmıştı.

Son söz söylenmeden İstanbul ve Türkiye'nin lehine olacak her şeye açığım. Akşener'le konuşmamızda da verimli ve pozitif bir sohbet yaptık. Son söz söylenene kadar her şey konuşulmalıdır. Ben bu noktada gelin İstanbul'da konuşalım deme hakkına sahip değilim. Ben sadece Sayın Akşener'le iyi niyet dili ile bir konuşma gerçekleştirdim. Bu konuşmayı da önemsiyorum ve bir işbirliğinin de olabileceğini düşünüyorum."

İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirmişti

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİP ve CHP arasında ittifakın cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda tartışmalar yaşanmıştı. İYİP, aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı önermiş, önerisinin kabul görmemesinin ardından altılı masadan kalkma kararı almıştı.

İYİP'in kararı kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, yüzlerce İYİP üyesi ise partiden istifa etmişti. "Millet sizi göreve çağırıyor" diye seslendiği İmamoğlu ve Yavaş'tan da karşılık bulamayan Akşener, ağır eleştiriler yönelttiği Millet İttifakı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın sağlaması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Akşener, CHP'yi sıkça eleştirmişti.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı en son şu cümlelerle eleştirmişti:

"Süreç içerisinde hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular, vatandaş tarafından kabul gördüler ve vatandaşın cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi; keşke ben olaydım ama onlar oldu. Sonuç itibarıyla ben vatandaştan aldığım bu kanaati bildirdim. Arkadaşımız da netice itibarıyla dediler ki ‘Biz sayın Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız...’ Falan filan derken seçime Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla gittik.

2023 seçimlerinde neyi öğrendik İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş. Milletin talebini yerine getirmek şartmış. Mesela bana basın mensupları soruyor, ‘Bu iki arkadaşımızı sen Cumhurbaşkanlığı’na layık gördün ama şimdi karşısına aday çıkaracaksın, bu etik mi?’ Yahu ben niye layık göreyim, ben kendimi layık görüyorum. Ama bu arkadaşlarımızı milletimiz layık gördü. Ne oldu? Ben milletin sesini ilettim. Benim teklifim değil kimse yanlış anlaşılmasın, birinin arkasından durup hurra....Öyle bir durum yok. Millet bu arkadaşlarımızı talep etti, bu arkadaşlarımız ne yaptı? Bana hayır demediler, milletin teklifine hayır dediler."