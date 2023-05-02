İmamoğlu: Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bağımsız yargının, hak, hukuk ve adaletin ışığı herkese eşit. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz, herkes eşittir" dedi.

İmamoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlendiği mitinge katıldı.

Mitingte konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bu seçimde hayatını hak, hukuk, mücadelesine ayırmış olan 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oylarınızı istiyorum. Bu memlekette milletin dediği olacak. Bu memleketin, Cumhuriyet'in temelinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir duygusu vardır. Haksızlığa asla evet demeyerek kayyum düzenine son vereceğiz.

'Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de'

Bağımsız yargının, hak, hukuk ve adaletin ışığı herkese eşit. Adaletin Ekrem'i de olmaz, Selahattin'i de olmaz, herkes eşittir. Yargısız infaz hiçbir vatandaşa hak görülemez. Adil yargının verdiği karar, evrensel hukukun verdiği karar, iyi biliyoruz ki hiç kimsenin canını acıtmaz. Ne bir vatandaşımıza zarar gelecek ne de bir karış toprağımıza zarar gelecek. Bu duygu bize Cumhuriyet'in emanetidir. Bu duygu bize Atatürk'ün emanetidir. Bu ebediyen sürecek. Benim Vanlı evladım Türkiye'nin her karış toprağının eşit hissedarıdır. Devletinin şefkatini, devletinin vicdanını ve adaletini sonsuz bir şekilde benim Vanlı evladım hissedecek. Millet, bayrak hep birlikte olacağız. Bu bir siyasi parti seçimi değil. Bunun adı bir demokrasi seçimidir, bunun adı özgürlük seçimidir, bunun adı eşitlik seçimidir." (ANKA)