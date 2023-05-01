İmamoğlu 'iktidar engelledi' dediği projeleri 18 maddede sıraladı

Köstek olan gidiyor, destekleyenler geliyor. AZ KALDI



📌 Hiçbir kamu bankası İBB’ye kredi vermedi, icraatları öz kaynaklarımızla ve dış kredilerle yaptık. Yerel yönetimleri güçlendirecek, daha çok metro, kreş, yurt yapılmasını sağlayacağız.



📌 İncirli Sefaköy Beylikdüzü…