İmamoğlu: 28 Mayıs için ilk toplantımızı yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından, "28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim" notuyla bir video yayınladı.

İmamoğlu, "Demokrasi günüydü, o günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara’da konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, dün akşam yayınladığı videoda "Sandık sürecinde görev alan, bütün siyasi partilerin orada görevini layıkıyla yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize, sandık memurlarımıza, ilçe seçimden başlayarak il seçim, Yüksek Seçim Kurulu’na kadar herkese teşekkür ediyoruz. Demokrasi günüydü, o günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara’da konuşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.