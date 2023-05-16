Kılıçdaroğlu ikinci tur stratejisini açıklayacak

14 Mayıs’taki seçimler geride kalırken 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için milyonlar yeniden sandık başıma gidecek. "İlk turda seçimi kazanma" stratejisiyle hareket eden CHP’nin ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışı ilk turda Recep Tayyip Erdoğan’ın ardında bitirmesinin ardından gözler muhalefete çevrildi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi kurmaylarla toplantı gerçekleştirdi. Seçimlerde alınan sonuçların masaya yatırıldığı toplantıda kampanya sürecine dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, seçim güvenliği ve veri akışı konusunda tedbirlerin artırılmasına yönelik kanının hakim olduğu toplantıda ikinci tur için belirlenecek strateji de masaya yatırıldı. Kurmaylarıyla görüş alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur stratejisini kamuoyuna kendisinin açıklayacağı öğrenildi. Açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.