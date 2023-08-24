İmamoğlu: 2053 yılı planlamamızda Kanal İstanbul belası yok

İstanbul’da içme suyu, atık su ve yağmur suyu hizmetlerinin 2053 yılına kadar sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kısa, orta ve uzun dönem politikalarının paylaşıldığı “İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı” tanıtım toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirildi.

İSKİ Genel Müdürlüğü Yusuf Ziya Erdem Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, sırasıyla; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

'Bunun içinde Kanal İstanbul belası yok'

“İSKİ'nin 30 yılını anlatan, 30 yılını tarihleyen bakış açısını herhangi bir gün, herhangi bir tarif olarak kimse algılamasın” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Bugün, 16 milyon resmi nüfusu arkadaşlarım oraya yazdılar. 16 milyon resmi nüfusun içinde İstanbul'da bulunan mülteciler, sığınmacılar ve bir kısım izni olan yabancı konuklarımız yok. Bunları da katarsak, bugün İstanbul'un aktif nüfusu 18 milyonu aşmıştır. Bu master planlara ben bunu öneriyorum, İstanbul’un etkin nüfusunu buraya minimum 18,5 milyon yazabiliriz. Çünkü bir milyonu aşkın üniversite öğrencisi var. Bunun en az yüzde 50-60’ı yılın 9 ayını bu şehirde yaşayan öğrenci nüfusu. On dokuz milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Bizim projeksiyonumuz, 21 milyonu aşan bir nüfusa göre 2053 yılın planlamak. Bunun içinde ne var? İstanbul'un şu anki mevcut gelişimi var. Ama bunun içinde Kanal İstanbul belası yok, Kanal İstanbul diye bir kavram yok. Olamaz çünkü. Mesela az önce bahsettiğim Avrupa yakasındaki temel su ihtiyacının ne kadar yüksek olduğu oranından bakışla, Sazlıdere yok edilemez. Kanal İstanbul, Sazlıdere Barajı'nı yok eden bir kavram."