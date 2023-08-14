İmamdan kadına darp ve tehdit: 'Bu kılıkla buraya nasıl gelirsin?'

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremzede annesi için yardım istemeye gittiği caminin imamı tarafından "Bu kılıkla nasıl gelirsin" denilerek saldırıya uğradığını belirten Arzu Eskidir, darp raporu alarak imamdan şikayetçi oldu.

Gazete Duvar'dan Selda Manduz'un haberine göre; Arzu Eskidir, Antakya'da yaşayan depremzede annesi için 12 Ağustos'ta, su için yardım istemeye camiye gitti. İddiaya göre; Eskidir, caminin imamı Yaşar Ersöz tarafından "Sen bu kılıkla buraya nasıl gelirsin, utanmıyor musun?” denilerek fiziksel saldırıya uğradı.

Darp raporu alan Eskidir, polise giderek imam Ersöz hakkında şikayetçi oldu.

'Şikayetimi geri almam için tehdit etti'

"Annem Antakya’da yalnız yaşıyor. Sağlığı nedeniyle birçok ihtiyacını destek almadan giderecek durumda değil. Kocaeli’ye dönmeden önce anneme su temin etmeleri için imamla görüşmek istedim" diyen Eskidir, olayı şöyle anlattı:

"Annemin evine yakın olan caminin imamından annem için su rica edecek ve anneme su götürmelerini isteyecektim. Caminin terasına çıktım, imam Yaşar Ersöz de kapıda çocuklarla oturuyordu. Ben konuşmak istediğimi söyledim. O sırada telefonu çaldı ve konuşmaya başladı. Telefon konuşması uzun sürdü. Birkaç kere kısaca bir şey söyleyip ayrılacağımı belirttim. Ancak imam Ersöz, 'Sen bu kılıkla buraya nasıl gelirsin, utanmıyor musun?” diyerek saldırdı."

Daha sonra kaçmaya çalıştığını ancak imamın eşi tarafından kollarından tutulduğunu ve bu sırada imamın yeniden saldırısına uğradığını anlatan Eskidir, bir şekilde oradan uzaklaşıp annesinin evine gittiğini ve polisi aradığını söyledi. Polisin olay yerine gelmediğini ifade eden Eskidir, kendi imkanları ile sahra hastanesine gidip darp raporu aldığını ve emniyete giderek şikayetçi olduğunu belirtti.

Eskidir, kendisinin ve ailesinin imam Yaşar Ersöz’ün yakınları tarafından şikayetini geri almasıyla ilgili tehdit edildiğini de sözlerine ekledi. Eskidir, "Bu kişiler, şikayetimi geri almam için beni tehdit etti. Korkmuyorum, şikayetimden vazgeçmeyeceğim" dedi.