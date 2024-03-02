İmam hatiplerde müdürlük için din kültürü öğretmenlerine öncelik tanınacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına ilişkin Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek. Başvurular, "en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olma" şartıyla, daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilecek.

Duvar'da yer alan habere göre; anaokulu, ilkokul ve imam hatip ortaokullarına müdür görevlendirmelerinde okul öncesi, sınıf öğretmenliği ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine öncelik hakkı verilecek. Anaokullarında okul öncesi öğretmenlerine, ilkokullarda sınıf öğretmenlerine, imam hatip ortaokullarında ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine müdürlük görevlendirmelerinde öncelik tanınacak. İmam hatip liselerine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden, imam hatip ortaokullarına da imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilecek.

Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı değerlendirilecek. Aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda, öncelikli aday puan üstünlüğüne göre belirlenecek.