İmam hatip lisesi tuvaletinde 'gizli kamera' bulundu: Temizlik görevlisi tutuklandı

Aydın'da bulunan Kuşadası İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde, temizlik görevlisinin kızlar tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddia edildi. Gözaltına alınan şüphelinin telefonu incelemeye alındı.

Aydın Kulis'in haberine göre olay, Kuşadası ilçesine bağlı Kadınlar Denizi mahallesindeki Kuşadası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, okulda temizlik görevlisi olarak görev yapan C.İ., kamerasını açtığı telefonu gizlice kızlar tuvaletine yerleştirdi. Gizlendiği yerde ne kadar süredir bulunduğu henüz belirlenemeyen telefon, bir öğrencinin fark etmesi ve ihbarı üzerine yerinden alındı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, C.İ.’yi gözaltına alırken söz konusu telefona el konuldu. Telefon incelemeye alındı.

AA'nın haberine göre Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde bir lisenin tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetlinin tutuklandığını bildirdi