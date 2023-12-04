İmam hatip lisesi pansiyonunda yangın: 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulun pansiyonunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre Yeni Mahalle'deki Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunun üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, öğrenciler görevlilerce binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 12 öğrenci ile bir öğretmen hastaneye kaldırıldı. Hastanede müdahale edilen öğrenciler ile öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle pansiyonun bir bölümünde hasar oluştu.

Öte yandan Yüksekova Halkın Sesi'nin haberine göre öğrencilerin yatılı olarak kaldığı Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci pansiyonunda akşam saatlerinde çıkan yangın elektrik arızasından kaynaklandı.