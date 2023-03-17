İmam 18 Mart'ı anarken Atatürk'ten bahsetmedi: Tepki gösteren yurttaşa linç girişimi

Bursa Görükle'deki Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Cevizlik Ali Rıza İnak Camii'nde cuma namazı sırasında imamın 18 Mart nedeniyle Çanakkale savaşını anarken Atatürk'ten bahsetmemesine bir yurttaş tepki gösterdi.

Bağırarak tepkisini dile getiren yurttaşla camidekiler arasında tartışma çıkmasıyla birlikte ortalık karıştı. Tepkisini dile getiren kişinin üstüne yürüyenler oldu.

Cevizlik Camii'ndeki cemaatten bazı insanların araya girmesiyle linç edilmekten kurtulan yurttaş camiden ayrıldı.

Tüm camilerde okunan ve Atatürk'ten bahsedilmeyen Diyanet'in söz konusu hutbesinde şöyle denildi:

"Yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıldönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce kahraman ecdadımız, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' diye haykırdı. İslâm’ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmedi. Onlar, imanlarıyla, cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla, Allah’ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar.

Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi âleme göç eden gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize Yüce Mevla’mızdan merhamet diliyorum."