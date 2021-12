İmalat sanayi patronları: Tam kapasite çalışıyoruz, yeni yatırım için öngörülebilirlik lazım

Aralıkta yüzde 78,7’ye çıkan kapasite kullanım oranı, ara malları sanayinde yüzde 80,3’e kadar yükseldi.

İmalat sanayinin patronları bir yandan yüksek kapasite kullanımından memnun görünüyor ancak burada sınıra ulaşıldığını, şimdi yeni yatırım imkanları için öngörülebilirlik ve uygun kredi koşullarının yaratılması gerektiğini söylüyorlar. Ayrıca döviz garantili mevduat hesabı adımının da kuru daha aşağı çekmesinin ihracata olumsuz etki etmesinden tedirgin olduklarını belirtiyorlar.

Konuyla ilgili Dünya’ya değerlendirmelerde bulunan çeşitli sektör temsilcilerinin açıklamaları şu şekilde:

'Kurun durduğu seviye yatırımı etkileyecek'

TOBB Konfeksiyon ve Hazırgiyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat: Eğer yeni mevduat ürününe vatandaş büyük bir teveccüh gösterirse ve dolar daha da düşerse, ihracatçılar olarak bırakın yeni yatırım yapmayı asgari ücretin maliyetini bile karşılamakta zorlanırız. İhracatçı kurların rekabetçi olmasını ister. Bence ihracatçı, yeni yatırım kararında faizden önce yeni açıklanan mevduat modelinin dövizi nerelere getireceğini izleyecektir. Şu an çoğu kişi beklemede, eğer önünü görebilirse bu yatırımları yapar. Kurda ve faizde de şu an bu öngörülebilirlik yok. Şu an politika faizi ile alakası olmayan TL krediler var. İlk çeyrekte yatırımlar için bekle-gör politikasının oluşacağını düşünüyorum.

'Kimse yatırım havasında değil'

TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu: Yeni yatırım yapılabilsin ki ihracat sürdürülebilir bir şekilde büyüsün. Ama bu konuda öngörülebilirlik kaybolduğu için yatırımla ilgili ciddi sıkıntı var. İhracat büyümesiyle Türkiye büyüyecek, diye bir sav var. Ama ihracat kapasitesi büyüdüğü kadar artar. Firmaların yatırım hedefleri vardı. Yatırım ayağı çok sorunlu, kimse yatırım havasında değil. İhracatla büyüme modelinin sürdürülebilir olması için yatırımların devamının gelmesi gerek, öngörülebilirlik bir an önce sağlanmalı.

'Stabil ve rekabetçi kur gerekiyor'

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki: Yatırım finansmana ulaşımdan geçiyor. Finansmana uzun vadeli ve uygun şartlarda ulaşımın olması halinde yatırımlar artar. Bunun hazırlığı var. İhracatı artıracak ithalatı düşürecek yatırımların desteklenmesi gerekiyor. Kur artsın diye bir talebimiz yok, ama stabil ve rekabetçi olması önemli.

'Bir senelik krediyle yatırım olmaz'

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran: 5 yıl - 10 yıl vadeli kredi alacaksın ki yatırım yapabilesin. Bir senelik krediyle yatırım yapılmaz. Bu alanda bir gelişme yok onu bekliyoruz.