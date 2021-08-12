İllere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Twitter hesabından, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek" diye belirterek aşağıdaki haritayı paylaştı:

Üç büyük ilde artış

Haritada yer alan verilere göre 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu. Bakanlığın 24-30 Temmuz verilerine göre 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30'du.

Siirt, her 100 bin kişide 974,40 vaka ile ilk sırada yer aldı.

En çok vaka artışı olan iller

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olduğunu bildiren Bakan Koca "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" ifadesini kullandı.