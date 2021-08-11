Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte koronavirüsten dolayı 128 ölüm kaydedildi.
Bir gün içerisinde 27 bin 356 yeni koronavirüs vakası bilrildi.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu şöyle:
Ali Rıza Aydın
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 128 ölüm, 27 bin 356 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini duyurdu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saatte koronavirüsten dolayı 128 ölüm kaydedildi.
Bir gün içerisinde 27 bin 356 yeni koronavirüs vakası bilrildi.
Bakanlığın açıkladığı veri tablosu şöyle: