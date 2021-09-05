İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21-27 Ağustos haftasında illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından yayınladı.

Bu tarihlerde illere göre vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.

Bir haftada en çok artış Rize'de

Bakan Koca yaptığı açıklamada 21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin ise Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat olduğunu duyurdu.

Koca "Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" ifadesini kullandı.