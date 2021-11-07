İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Koca'nın yayınladığı haritaya göre; 534,04 vaka ile Karabük hastalığın en fazla görüldüğü il olurken onu 489,77 vaka ile Yalova izledi. Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı sosyal medya hesabında yayınladı.

Koca, "23-29 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Bakanlığın verilerine göre; 100 bin nüfusa karşılık gelen 534,04 vaka ile Karabük ilk sırada yer alırken onu sırasıyla 489,77 vaka Yalova, 468,35 vaka ile Ordu, 449,59 vaka ile Zonguldak izledi.

Hastalığın en az görüldüğü iller ise 12,83 vaka ile Şırnak, 26,92 vaka ile Batman, 27,32 ile Van, 30,54 vaka ile Mardin oldu.