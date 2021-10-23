İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

9-15 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye haritasıyla birlikte verilere yer verdi.

Bakanın paylaştığı harita

İstanbul'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292, Ankara'da 374, İzmir'de ise 47, 9 oldu.

9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, ve Erzincan oldu.