İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı, son bir haftanın vaka sayısını paylaştı.

Haber Merkezi

9-15 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye haritasıyla birlikte verilere yer verdi.

Bakanın paylaştığı harita

İstanbul'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292, Ankara'da 374, İzmir'de ise 47, 9 oldu.

9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, ve Erzincan oldu.

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