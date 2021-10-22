'Dünya genelinde 80 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüsten yaşamını yitirdi'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus açıkladığı rapora göre DSÖ, Ocak 2020 ile Mayıs 2021 arasında koronavirüsten ölen sağlık çalışanlarının sayısının 80 bin ile 180 bin arasında olduğunu belirledi.

Ghebreyesus ölümlerin dışında sağlık çalışanlarının giderek artan bir kısmının yorgunluk, stres, gerginlik ve tükenmişlikten etkilenmeye devam ettiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca sağlık çalışanlarının aşılanmasına öncelik verilmesini de istedi.