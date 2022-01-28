İlker Aycı'nın 14 ayrı şirketteki görevi de sona erdi

İlker Aycı'nın Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etmesinden sonra sadece THY A.O'daki değil diğer görevleri de son buldu.Aycı, THY Teknik A.Ş, TGS Yer Hizmetleri A.Ş., Turkish DO&CO ve SunExpress gibi iştiraklerde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Airporthaber'in haberine göre İlker Aycı'nın istifasının ardından iştiraklerdeki görevi de son bulmuş oldu.THY Spor Kulübü Başkanlığı görevinde de bulunan Aycı'nın toplam 14 şirketteki yönetim kurulu başkanlığı dönemi de sona erdi.İştirak şirketlerde yapılacak yönetim kurulu toplantılarıyla birlikte alınacak kararla Aycı'nın iştiraklerdeki görevleri de resmen son bulacak.Aycı aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı, DEİK bünyesindeki Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseyi üyeliklerinde ve Türkiye Futbol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

İşte İlker Aycı'nın istifa öncesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı şirketler: