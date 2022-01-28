Karaismailoğlu'ndan çöken THY kargo binasıyla ilgili açıklama: Zaten yıkılacaktı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı HaberTürk canlı yayınında İstanbul'da yaşanan kar felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, program sunucusu Mehmet Akif Ersoy’un "İstanbul Havalimanı'ndaki kargo tesisi niye çöktü?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.
Karaismailoğlu, "Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok" ifadesini kullandı.
"Orası zaten yıkılacaktı'
Karaismailoğlu’nun açıklamaları şu şekilde: