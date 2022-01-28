Karaismailoğlu'ndan çöken THY kargo binasıyla ilgili açıklama: Zaten yıkılacaktı!

İBB'nin karla mücadelede sınıfta kaldığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda çöken çatı için ise 'Zaten yıkılacaktı' dedi.

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı HaberTürk canlı yayınında İstanbul'da yaşanan kar felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, program sunucusu Mehmet Akif Ersoy’un "İstanbul Havalimanı'ndaki kargo tesisi niye çöktü?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Karaismailoğlu, "Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı. Havalimanını ilgilendiren bir durum yok" ifadesini kullandı.

"Orası zaten yıkılacaktı' 

Karaismailoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“İstanbul Havalimanı'nı kötülemeye çalışıyorlar. Yıllardır hizmet edecek bir havalimanı. Şu ana kadar 115 milyon yolcu taşıdı. 800 bin uçak iniş yaptı bu havalimanına. Pazartesi günü onlardan bir tanesini yaşadık. Atina'da, New York'ta, Amsterdam'da yaşanmıştı. Bu her yerde yaşanıyor. Bundan sonra olmayacak diye bir şey yok.

İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık diyorum. Bunlar olacaktı ama bunları dert etmek lazımdı. Planlama eksiği, kurum kültürü var. Kış gelmeden önce tatbikatlardan bahsediyorum. Olası durumda nereye müdahale edileceği belliydi. Siz bunları dağıtırsanız eleştiri almakta çok haklısınız. Kuzey güney pisti aktif olsaydı yeni havalimanındaki uçuşa etkisi oluyordu. O yüzden orası kapandı. Burası Millet Bahçesi olacak. Yine kamunun ihtiyacına kurgulanacak. Buranın kıymeti yerinde. Doğu batı pisti özel uçuşlarda, kriz zamanlarında kullanılacak.

Yeni havalimanı 75 milyon metrekarelik bir alandır. Bu tabii ki olacaktı, olması da gerekiyordu. Eski havalimanı 11 milyon metrekareydi. Şimdi biz 5. ve sonra 6. piste geçeceğiz. Türkiye'de turizmin artmasıyla böyle bir havalimanı zaten olmazsa olmazdı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. 25 yıllık işletme boyunca 22 milyar Euro devlete kira getirecek çok kıymetli bir eser oldu. Kanal İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu uzun soluklu master planın ürünleri. Hepsi logo gibi. Tek tek yerlerine koyup resmin tamamına bakmak lazımdır. Havalimanı kapandıktan sonra bölgedeki trafik yüzde 30 azalmıştır. İstanbul Havalimanı gayet güzel bir şekilde işliyor."