İlk koronavirüs vakasının tespit edildiği ülkeden kapanma kararı

Pasifik ülkesi olan Tonga'da Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışından iki yıl sonra ilk koronavirüs vakası görüldü.

Hükümet, ülkede görülen ilk vakanın ardından ana ada Tongatapu'da gelecek hafta kapanmaya gidilebileceğini açıkladı.

Vakanın görüldüğü kişinin Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden ülkeye varan 215 kişilik uçak seferinde seyahat ettiği belirlendi

Ülke başbakanı Pohiva Tuionetoa, şu anda acil bir eyleme geçmenin gerekli olmadığını söylerken, vakanın artması durumunda tüm ülkenin kapanmaya gidebileceği yönünde uyarıda bulundu

Bir Pasifik krallığı olan Tonga, Yeni Zelanda'nın 1800 kilometre kuzey doğusunda bulunuyor.

Nüfusu 106 bin olan Tonga'nın yalnızca üçte birinin Covid-19'a karşı iki doz aşı olduğu belirtildi.