Aşı karşıtından kimlik soran polise: Açığa alınacaksın

Rize’de aşı karşıtı bir grup Memişağa Parkı'nda eylem düzeledi. Grup adına açıklama yapan Ali Osman Önder, aşının koronavirüs salgınına karşı korumadığını iddia etti.

'Soylu’ya şikayet edeceğim'

Ali Osman Önder’e parktaki diğer vatandaşlar tepki gösterince polis çağrıldı. Polisin kimlik ibraz etmesini istemesi üzerine Önder, etrafındakilere "Bunu çekin sosyal medyada paylaşacağız" dedi.

Ardından polise dönen Önder, "Siz sicil numaranızı verin, ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi Süleyman Soylu’ya şikayet edeceğim. Açığa alınacaksın" dedi. (İHA)