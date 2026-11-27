Suriye’de HTŞ lideri Ahmed Şara, eski “Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi” Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlham Ahmed’i meclis üyesi olarak atayan kararnameyi imzaladı. Bu atamayla Suriye’de meclisin üye sayısı 206’ya yükseldi.

Suriye devlet televizyonu atamayı duyururken, resmi haber ajansı SANA da Şara’nın, boşalan bağımsız üye kontenjanını doldurmak üzere İlham Ahmed’in meclis üyeliğine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Rojava’nın önde gelen siyasetçilerinden İlham Ahmed geçen ay Rudaw’a yaptığı açıklamada Suriye Halk Meclisi üyesi olması için karar alındığını duyurmuştu. Ahmed “Karar var ancak cumhurbaşkanı tarafından yürütülmesi gereken pratik prosedürlere ihtiyaç var. Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alacağım” demişti.

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