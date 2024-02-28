İlgezdi'nin 'şerefsiz, haddini bil' sözlerine tepki: 'Haddini bilmesi gereken sermaye kuklalarıdır'

İstanbul'da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi dün İçerenköy imar planlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısında CHP’nin yeni başkan adayı Onursal Adıgüzel’i sahneye davet etmesi üzerine tepki gösterilince ağır ifadelerle tepki gösteren kişiyi hedef aldı.

İçerenköy’de İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen halkı bilgilendirme toplantısında, İlgezdi İçerenköy’de imar planlarının tamamlandığını, büyükşehir belediyesinden geçerek askıya çıktığını söyledi.

İlgezdi kürsüde konuşurken “Onursal başkan sen de gel yanıma” diyerek CHP’nin Ataşehir’deki yeni Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel’i sahneye davet etti.

Bunun üzerine salondan bir kişi İlgezdi’ye tepki göstererek diğer belediye başkan adaylarının toplantıya davet edilip edilmediğini sordu.

İlgezdi “Buyursun gelsinler. Halka açık bir toplantı, ben hiç kimseyi davet etmedim” dedi.

'Rantçılara peşkeş çekiyorsunuz' denilince bağırmaya başladı

“İmar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz, haksız yere İçerenköylüleri mağdur ediyorsunuz” tepkisi üzerine İlgezdi bağırarak şu ifadeleri kullandı:

“Sana kaç para verdiler lan konuşturuyorlar seni orada. Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin ulan! Hadsiz herif! Şerefsiz, burada bile oturmuyorsun. Seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin patronun var ya… Burada hanımlar var, yine küfrederim. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Burada oturmuyorsun. Ben 15 senedir bu halka hizmet ediyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun. Haddini bil, işine bak.”

O sırada salondan bir kişinin “Başkanım burada oturuyor” dediği duyuldu.

Sözlerinin başında özel olarak kimseyi davet etmediğini söyleyen İlgezdi bu kez “Ben bütün herkesi davet ettim buraya, bütün adayları” diye konuştu.

TKP adayından tepki: Haddini bilmesi gereken sermaye sınıfının kuklalarıdır

TKP Ataşehir Belediye Başkanı Adayı Beyza Çelik Demircioğlu X hesabından o görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Beyza Çelik Demircioğlu “Halka hakaret ederek, sermayeye peşkeş çekerek oy istiyorlar. Halkı oyuncağı gibi gören Battal İlgezdi karşısındakini azarlıyor. CHP'nin yeni adayı Onursal Adıgüzel ise bu saçmalığa sessiz kalıyor. Haddini bilmesi gereken halkımız değil sermaye sınıfının kuklalarıdır” diye belirtti.

Belediyelerin halka hizmet etmeleri gerekirken her türlü dalaverenin döndüğü kurumlar haline geldiğini ifade eden Beyza Çelik Demircioğlu "Bu kirli tabloyu yıkıp komünist belediyeciliği hayata geçireceğiz. Ataşehir'liler çaresiz değil! Hayatımızın her alanını bu zübüklerden kurtarmak için buradayız!" ifadelerini kullandı.