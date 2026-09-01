Ilgazlar İnşaat patronu direnen işçilerin yemeğini kesti, konteynerleri kaldırmak için şantiyeye vinç getirdi

Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz, işçileri açıkta bırakmak ve direnişlerini sona erdirmek için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü inşaat şantiyesine vinçler getirdi ve işçilerin kaldıkları konteynerleri şantiyeden çıkartmaya kalktı.

Şantiye alanına vinç getirerek işçilerin kaldığı konteynerleri kaldırmak isteyen İsmail Ilgaz işçilerin direnişiyle karşılaştı.

Sabah saatlerinde konteynerleri çıkarmak isteyen İsmail Ilgaz'a konteynerlerin durumunu gösteren işçiler "Bakın bu şartlar altında barınıyor, bu şartlar altında kalıyoruz" dedi.

🚧Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz direnen, mücadele işçileri aç bırakarak mücadeleyi bitirmeye çalışıyor.



Normalde yemekler, tüm işçilere yemekhanede dağıtılıyordu.



Bugün, direnen işçiler yerine çalıştırılan işçilere yemek kapı önünde dağıtılarak haklarını arayan işçiler… pic.twitter.com/7OrXfKdnjc — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 1, 2026

Direnen işçileri aç bırakarak mücadeleyi kırmak istedi

Bununla da yetinmeyen Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz, direnen ve mücadele eden işçileri aç bırakarak mücadeleyi bitirmeye çalıştı. Normalde yemekler tüm işçilere yemekhanede dağıtılıyordu. Bugün ise yalnızca çalıştırılan işçilere kapı önünde yemek dağıtıldı.

Şantiyeden çıkarıp ve aç bırakmaya çalışarak direnişi kırmak isteyen İsmail Ilgaz'a işçilerin yanıtı net oldu. İşçiler "Hakkımızı ver İsmail Ilgaz!" diyerek patrona tepki gösterdi.

Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz, işçileri açıkta bırakmak için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü inşaat şantiyesine vinçler getirerek işçilerin kaldıkları konteynerleri şantiyeden çıkartmaya kalktı.



⚠️İşçilerin cevabı net: Önce hak, sonra konteyner.



❗️İsmail Ilgaz hakkımızı… pic.twitter.com/WvRF1dDjtD — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) September 1, 2026

'Utanmadan bizi borçlu çıkaranlar bizi açıkta bırakmakla tehdit ediyor'

"Alacaklarımız için mücadele ederken, utanmadan bizi borçlu çıkaranlar; şimdi kaldığımız konteynerleri almakla, bizi açıkta bırakmakla tehdit ediyorlar" diyen işçiler, Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz'ın konteynerleri bugün boşaltmak istediğini duyurdu.

Maaş ödemeyen patron "Zor kullanacağım" diyerek işçileri tehdit etti, karakola giderek hakkını arayan işçilerden de şikayetçi oldu.

Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve Dayanışma Ağı aracılığıyla patron İsmail Ilgaz’a seslenen işçiler tepkilerini dile getirmişti.

İşçiler, patron İsmail Ilgaz'a şu sözlerle seslenmişti:

Bizleri tehdit etmeyi bırak. Üç kuruş vererek mücadelemizi kırabileceğine inanıyorsan, vazgeç. İşçilere ve temsilcilerimize iftira atmayı bırak. Utanmayacaksan, elinizden alacağım dediğin konteynerlerin haline gel de bir bak. Kapısı kırık, penceresi yok, tavanı delik, yeri delik. Bizler aylardır bu koşullarda yatıp, kalkıyoruz. Gerekirse yerde de yatarız. Şantiyeye çadır da kurarız. Ilgazlar İnşaat patronu İsmail Ilgaz’ı uyarıyoruz: Konteynerleri de şantiyeyi de terk etmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar ensendeyiz.

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