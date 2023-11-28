İletişim emekçileri Eskişehir’de öğrencilerle bir araya geliyor

Patronların Ensesindeyiz İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, 3 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Eskişehir’de İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelecek.

Dario Fo Kafe’de yapılacak etkinliğin ana konusu son aylarda tartışılan ve “Dezenformasyon Yasası” olarak adlandırılan Sansür Yasası’nın yanı sıra iletişim sektörünün zorlukları ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği olacak.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı, X hesabından yaptığı paylaşımda iletişim alanındaki baskı ve sömürüye karşı örgütlenmenin önemini vurgulayarak “Eskişehir’de üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek iletişim alanında baskı ve sömürünün arttığı bu karanlık süreçte, örgütlü hareket etmenin önemi ve gerekliliğini gündem ediyoruz” sözlerini kaydetti.