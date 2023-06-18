İletişim Başkanlığı'nın seçim döneminde harcaması ikiye katlandı: Bir ayda 521,4 milyon TL

Yıllık bütçesinin yüzde 72’sini beş ayda harcayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin gerçekleştirildiği Mayıs ayında ise nisan ayına göre harcaması neredeyse iki kat arttı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 24 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İletişim Başkanlığı’nın, 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan toplam bütçesinin 2023 itibarıyla 1,6 milyar TL’ye yükselmesi dikkat çekmişti.



2023 yılının ilk ayında 44 milyon 331 bin TL harcayan İletişim Başkanlığı, şubat ayı itibarıyla harcamalarını katlayarak artırdı. Başkanlığın 2023 yılının ilk beş ayında gerçekleştirdiği harcama, toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin TL’lik başlangıç ödeneğinin yüzde 72’sini oluşturdu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta olmak üzere, Türkiye’nin iki kere seçime gittiği mayıs ayında ise başkanlığın, 521 milyon 439 bin TL’lik harcama ile bir rekora imza attığı bildirildi.

Seçim sürecinde katlandı

Fahrettin Altun’un başkanı olduğu İletişim Başkanlığı’nın 2023 yılının ocak-mayıs döneminde yaptığı harcamalar, aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 44,3 milyon TL

Şubat: 188,8 milyon TL

Mart: 130,9 milyon TL

Nisan: 282,9 milyon TL

Mayıs: 521,4 milyon TL

Katlanarak artan bütçe

Başkanlığın 2019 yılı itibarıyla bütçesinde yaşanan değişim ise kayıtlara şöyle yansıdı: