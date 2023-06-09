Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.
Altun'un atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile duyuruldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fahrettin Altun yeniden İletişim Başkanlığı'na atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Fahrettin Altun'un yeniden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na atandığı duyuruldu.
Haber Merkezi
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.
Altun'un atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile duyuruldu.