Fahrettin Altun yeniden İletişim Başkanlığı'na atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Fahrettin Altun'un yeniden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na atandığı duyuruldu.

Haber Merkezi

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

Altun'un atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile duyuruldu.

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