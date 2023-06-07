'Fahrettin Altun'un görevden alınmasını isteyenler var'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, AKP'de süren kavgaları bugünkü köşesine taşıdı. Yandaş yazar Esra Elönü'nün Fahrettin Altun'u öven Twitter paylaşımını ve altına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ömer Faruk Karagüzel'in "Abartılı. Millet böyle düşünmüyor" sözlerini paylaşan Pehlivan, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasını isteyen bir grup varmış" diye yazdı.

'Altun’un çok öne çıkmasından rahatsızlar'

Pehlivan'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"Erdoğan’ın avukatı neden Fahrettin Altun’a karşı böylesi bir mesaj attı?

Sorunun yanıtı için biraz Ankara kulislerini eşelediğimde ilginç iddialar duydum.

Meğer, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un görevden alınmasını isteyen bir grup varmış. Altun’un çok öne çıkmasından rahatsızlarmış.

Bir başka AKP’li kaynağım da rahatsız olanları doğruladı ama ekledi: 'Erdoğan Altun’dan memnun!'

Hatta, aynı kaynak Fahrettin Altun’un MİT başkanı olan İbrahim Kalın’dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini dahi üstlenebileceğini iddia etti.

Görünen o ki AKP seçimi yine kazansa da içerideki kavgalar bitmiş değil."