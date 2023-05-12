İletişim Başkanlığı’ndan sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, sosyal medyada birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen kullanıcılara yönelik soruşturma başlattı.

İletişim Başkanlığı'nın suç duyurusunda dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınların 40 milyon kullanıcıya eriştiği, Twitter üzerinden yapılan yayılan içeriklerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı belirtildi.

Savcılığa sunulan dilekçede kullanıcıların "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği savunularak, kimliklerinin tespit edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hesap kullanıcılarının gerçek kimliklerinin tespiti ve haklarında işlem yapılması için emniyete talimat verdi.