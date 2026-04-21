İletişim Başkanlığı'ndan okul saldırılarına ilişkin yeni açıklama: 'Yaralıların tedavisi sürüyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerindeki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin kamuoyunda dolaşıma sokulan “yaralılara dair bilgi bulunmadığı” yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu iddiaların "kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiği" öne sürüldü.

İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa’da 3, Kahramanmaraş’ta ise 5 kişinin sağlık kuruluşlarında tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Yaralıların tedavi süreçlerinin ilgili kamu kurumları ve sağlık personeli tarafından “gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edildiği” savunulan açıklamada, toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas almasının önem taşıdığı söylendi.