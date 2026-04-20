Kahramanmaraş Başsavcılığı: Fail olay yerinde öldü, dosya taraflarının kayıtları inceleme yetkisi var

Maraş’taki okul saldırısının faili Mersinli’nin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildiren Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu belirtildi.