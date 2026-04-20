Kahramanmaraş Başsavcılığı: Fail olay yerinde öldü, dosya taraflarının kayıtları inceleme yetkisi var
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 20.04.2026 , 21:25
Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli’ye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde Mersinli’nin ölmediğine dair yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Olay yerindeki incelemeler sonucunda failin yaşamını yitirdiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, ardından cenazenin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yapılan otopsinin 15 Nisan saat 21.45'te başlayıp, 16 Nisan saat 00.30'da tamamlandığı, defin ruhsatının düzenlenmesiyle sürecin sona erdiği bildirildi.
Failin ölmediğine yönelik iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, dosya taraflarının otopsi ve ölü muayene işlemlerine ait kayıtları inceleme yetkisine sahip olduğu belirtildi.
Öte yandan, "halk arasında korku ve panik oluşturabilecek nitelikte yanıltıcı bilgi yayan kişiler" hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılık yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması, asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.
