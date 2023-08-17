İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: 'Gemi Türk bayraklı değil, muhataplar ikaz edildi'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ”Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan’a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' şeklindeki iddiaların manipülasyon içermektedir" açıklamasında bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Karadeniz'de Palau bayraklı Şükrü Okan adlı Türk yük gemisine uyarı ateşi açtığı ve gemiyi durdurduğunu açıklamasının ardından, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, muhatapların "uygun şekilde ikaz edildiğini" bildirdi.

'Geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir'

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi' şeklindeki iddialar manipülasyon içermektedir.

Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk karasuları değil uluslararası sulardır.

Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan 'bayrak devleti'dir.

Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir."