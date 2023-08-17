Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'Rusya' tepkisi: 'Saray Devleti neden açıklama yapmadı?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rus deniz piyadeleri tarafından pazar günü Karadeniz'in uluslararası sularında "Şükrü Okan" isimli Türk gemisine helikopterle düzenlenen baskına ilişkin iktidara tepki gösterdi.

İktidarın konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"