İletişim Başkanlığı seçimde 521 milyon lira harcadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yıllık ödeneğinin büyük bölümünü yalnızca altı ayda tüketti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Başkanlık bu yıl için ayrılan toplam ödeneğinin yüzde 80’ini yılın yarısında bitirdi. BirGün'ün haberine göre, en yüksek harcamaya Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi’nin gerçekleştirildiği mayıs ayında imza atıldı.

Yılın ilk ayında 44 milyon 331 bin lira harcayan İletişim Başkanlığı, şubat ayı itibarıyla ödemelerini katlayarak artırdı. Başkanlığın ilk altı ayında gerçekleştirdiği harcama, toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin liralık başlangıç ödeneğinin yüzde 80’ini oluşturdu. Mayıs ayında ise Başkanlık, 521 milyon 439 bin liralık harcama ile bir rekora imza attı.

Başkanlığın 2019 yılı itibarıyla yıllık bütçesinde yaşanan değişim ise kayıtlara şöyle yansıdı: