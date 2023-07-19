'Tasarruf genelgesi' yayınlayan Şimşek'in bakanlığı araca doymuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla önceki gün kamu kurumlarına gönderilen genelgede, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilerek, tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı bildirilmişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane Genel Müdürlüğü, “1 yıl süre ile 9 sürücülü, 6 adet binek tipi araç ile 5 adet kamyonet kiralama hizmeti alımı” için ihale çıktı.

Halk TV'den Bora Erdin'in haberine göre, darphane, şehir içi ve gerektiğinde şehirlerarası hizmetlerde kullanılmak amacıyla, 20 Temmuz’da sürücülü binek araç ve kamyonet kiralayacak. Kiralanacak binek araçlar otomatik, siyah, beyaz veya füme olacak. Ön ve arka sis farları, ABS, ESP Sistemi, Arka park sensörlü olacak araçların kilometresi 100 binden fazla olmayacak. Ayrıca şoförlere ikişer adet takım elbise, ayakkabı, gömlek, kravat verilecek.

Kamyonet değil VIP araç

İhaleyle alınacak alan araçlardan bazıları her ne kadar şartnamede “kamyonet” olarak belirtilmiş olsa da detaylara bakıldığında araçların kayar kapılı minibüsler olduğu görülüyor. Dört adet kiralanacak araçlar siyah, beyaz, füme veya gri renkli olacak ve tüm araçlar aynı renkten tercih edilecek. Ön camlar otomatik ve ABS fren sistemi olacak araçların kilometresi ise 60 bini geçmeyecek. Çift arka kayar kapısı olacak bu araçların elektrikli camlara sahip olması da istendi.

Ne olmuştu?

Bakan Şimşek daha önceki bakanlığı döneminde kamudaki makam araçları ile ilgili “çerez parası” benzetmesi yapmıştı. Bu açıklama kamuoyunda oldukça tartışılmıştı.