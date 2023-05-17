İletişim Başkanlığı seçim öncesinde ödeneğinin yüzde 40'ını tüketti: Nisan'da rekor harcama

İletişim Başkanlığı, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesinde rekor harcama yaptı. 2023’ün ilk dört ayında en fazla harcamasının yapıldığı ay olan Nisan'da İletişim Başkanlığı 282 milyon 963 bin TL harcadı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Başkanlık, Nisan ayında 2023’ün rekor harcamasını gerçekleştirdi. Başkanlığın Nisan ayı harcaması, 2023’ün ilk dört ayında gerçekleştirdiği 647 milyon 73 bin TL’lik toplam harcamasının yüzde 43,72’sini oluşturdu. İletişim Başkanlığı’nın Nisan ayı harcaması kayıtlara, 282 milyon 963 bin TL olarak geçti.

Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı, Nisan'da yaptığı harcama itibarıyla merkezî yönetim kapsamındaki 12 kamu idaresini geride bıraktı. İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay, İletişim Başkanlığı’ndan daha az para harcayan kamu idareleri arasında yer aldı.

Başkanlığın 2023 yılının ilk dört ayında yaptığı toplam harcamanın aylara göre dağılımı ise şöyle:

Ocak: 44 milyon 331 bin TL

Şubat: 188 milyon 810 bin TL

Mart: 130 milyon 968 bin TL

Nisan: 282 milyon 963 bin TL

2023 yılı için 1 milyar 631 milyon 576 bin TL’lik ödenek ayrılan İletişim Başkanlığı, 2023 yılının ilk dört ayında toplam ödeneğinin yüzde 40’ını tüketti. Ocak-Nisan 2023 dönemine yönelik harcama performansı, başkanlığın 2023 yılını başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama ile tamamlayacağına işaret etti.