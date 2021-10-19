İletişim Başkanlığı bütçesinin yüzde 60, personel giderinin yüzde 40 artırılması öngörüldü

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 2022 bütçesinin 680 milyon 127 bin TL olması öngörüldü. Böylece, 2021 yılı başlangıç ödeneği 422 milyon 754 bin TL olan İletişim Başkanlığı’nın 2022 yılı bütçesinin yüzde 60,88 artması öngörüldü.

İletişim Başkanlığı’nın “sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” dahil tüm personel giderleri için 86 milyon 572 bin TL başlangıç ödeneği ayrılmıştı. 2022 yılında tüm personel giderleri için İletişim Başkanlığı’na 121 milyon 892 bin TL bütçe ayrılmıştı. Böylece Başkanlığın tüm personel giderlerinin yüzde 40,79 artması öngörüldü.

İletişim Başkanlığı yurt dışı teşkilatı için 24 milyon 401 bin TL bütçe ayrıldı.

İletişim Başkanlığı’nın 2021 yılı başlangıç ödenek kalemlerine göre; mal ve hizmet alım giderleri 325 milyon 681 bin TL’den yüzde 58,9 artışla 517 milyon 624 bin TL’ye çıktı. Başkanlığın, temsil ve tanıtma giderleri için ise 74 milyon 308 bin TL bütçe ayrıldı. (ANKA/SİNAN TARTANOĞLU)