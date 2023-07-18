İLEF Gazetecilik Bölümü’nden Afet Haberciliği Kılavuzu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından en çok tartışılan konulardan biri de gazetecilik oldu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, konuyla ilgili düzenlediği iki atölyenin ardından hazırladığı Afet Haberciliği Kılavuzu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Sahada deneyimli gazeteciler ve konuyla ilgili akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen atölyelerde deprem başta olmak üzere afet dönemlerindeki gazetecilik örnekleri ile gözlemlenen sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Atölyelerde sunulan katkılarla şekillenen Kılavuz’da, Afet Öncesi, Afet Sırası ve Afet Sonrası başlıkları altında haberciliğe ilişkin saptama ve uyarılar yer alıyor. Kılavuz’da ayrıca gazeteciliği etkileyen toplumsal süreçlere, çalışma koşullarına, etik ilkelere ve gazetecilik eğitimine ilişkin değerlendirmeler de bulunuyor.