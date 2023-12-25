İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara talimat: Kermes paraları Diyanet Vakfı'na

Okullara din görevlileri atanarak, "öğrencilerin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen fertler olmaları” iddiasıyla hayata geçirilen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi kapsamındaki skandal uygulamalara bir yenisi daha eklendi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan okullarda ÇEDES kapsamında düzenlenen kermeslerde öğrencilerden toplanan paradan Diyanet Vakfı’na aktarılan payın Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesinin istediği ortaya çıktı.

Okullara talimat

MEB Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki tüm okullara bir talimat yazısı gönderdi. Yazının konusu, “Filistin’e Yardım Toplama Kampanyası” oldu.

Şube Müdürü Mehmet Arısoy imzasıyla gönderilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

“Son zamanlarda yaşanan Filistin’deki insani dramın acılarını dindirmek amacıyla ÇEDES Projesi kapsamında ilçemiz okullarında düzenlenen yardım, kermes ve benzeri çalışmalardan elde edilen gelirlerden Diyanet Vakfı hesabına aktarılan tutarın ekte gönderilen excel formatına işlenerek 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Vakfın geliri her yıl artıyor

Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2022 yılı geliri, yüzde 78’i bağışlardan oluşmak üzere toplam 4 milyar 78 milyon TL’ye ulaşıyor.

Hemen her fırsatta yurttaştan bağış isteyen vakfın 2022 yılı gelirlerinde 2021’e oranla yüzde 93, 2020’ye oranla ise yüzde 218’lik artış kaydediliyor.

Vakfın gelirleri, yıllara göre şöyle sıralanıyor: