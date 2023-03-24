İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Nihat Hatipoğlu' seferberliğini geri çekti

İstanbul'da Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ATV'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programı için okulları seferber etmişti.

Okul yönetimleri aracılığıyla öğretmen ve velilerin mesajlaşma gruplarına gönderilen notta, öğrenciler ve ailelerinin üç gün boyunca 20'şer kişilik gruplar halinde dini içerikli programa taşınması için liste oluşturulması istenmişti.

Okul yönetimlerinin, veli gruplarına gönderdiği mesajla programın iptal edildiğini bildirdiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Öğretmen ve velilerin mesajlaşma gruplarına gönderilen notta, 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programı için okul önünden alınacak öğrenci ve velilerin özel araçla stüdyoya götürüleceği, program bitiminde yeniden aynı yere bırakılacağı bildirilmişti.. On dört yaşından küçüklerin dahil edilmeyeceği programa sadece 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılması istenmişti.

Öğretmenlerden velilere göndermeleri istenen mesajda, katılımcıların listelenerek yönetime bildirilmesi talep edilmişti.