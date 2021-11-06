'İlaç yokluğu ile karşı karşıyayız, 645 kalem ilaç piyasada yok'

Türk Eczacıları Birliği, ülkedeki ilaç yokluğuna ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
Piyasada pek çok ilacın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, 645 ilaçta sıkıntı yaşandığı; eczacıların ilaç temininde ve ilaçları hastaya ulaştırmada güçlük yaşadığı aktarıldı.
Açıklamada, bu durum karşısında önlem alınmazsa ilaç krizinin derinleşeceği, bulunamayan ilaç sayısında artış yaşanacağı yönünde uyarıda bulunuldu.
Güncel ilaç kurunun 4,57 TL, avro kuru ise 11 TL civarında seyrettiğine işaret edilen açıklamada, kur farkının pek çok ilaç firmasının ülkeye ilaç vermemesine ya da hammaddeleri yurt dışından gelen ilaçları üreten yerli ilaç firmalarının ilaçları üretememesine neden olduğu belirtildi.
Türk Eczacıları Birliği, her sene yaşanan ilaç krizinin tekrarlanmaması adına şu önerilerde bulundu:
- İlaç kuru ve ilaç fiyat politikaları belirlenirken yalnızca Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmalarının anlaşmaya varması yerine tüm paydaşları kapsayan, şeffaf ve katılımcı mekanizmalar geliştirilmelidir.
- Ekonomik iklimin gerçeklerine uygun fiyatlandırma yapılmalı, ilaç kuru güncel hâle getirilmelidir.
- İlaçta kur ayarlamasının yılda bir kez yapılmasından vazgeçilmeli, belirli periyotlarla kur düzenlemesi yapılmalıdır.
- Yerli ilaç politikalarına ağırlık verilmeli, ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikalar geliştirilmelidir.
- Sağlık Bakanlığı tüm paydaşların katılacağı bir "ilaç yokluğu uyarı sistemi" kurmalıdır.
- İlaç yokluğu olarak tanımlanan sınır belirlenmeli, ilaç kutu sayısı bu sınırın altına düşerse ek önlemler alınmalıdır.