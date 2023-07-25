İlaç fiyatlarına gelen zamma ilişkin açıklama: 'Zam değil, kur güncellemesi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarına gelen zamma ilişkin konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilaç fiyatlarında yapılanın kur güncellemesi olduğunu söyleyen Koca, "Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60’ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle Ocak’ta Euro kurunun Türk lirası karşılığını 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdiyse 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken Euro’yu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30’larda" dedi.