İlaç fiyatlamasında kullanılan avro kuruna zam yapıldı

İlaç tekellerinin bir süredir bastırdığı kurda zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTV'nin haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 avro değeri Temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendi.

Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 48,41 TL oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 25,30 TL oldu.

İlaç tekelleri fiyatlandırmada baz alınan avro değerinin düşük kaldığı gerekçesiyle piyasaya ilaç sürmüyordu.

Eczaneler ilaç temininde büyük sorunlar yaşarken, ilaç fiyatlarına yönelik zam beklentisi nedeniyle ecza depolarının ilaç satışı gerçekleştirmediği, ilaç tekellerinin ise ilaç satış kurunu yükseltmek için piyasaya ilaç sürmediği belirtiliyordu.

İlaç krizine ilişkin iki gün önce soL'a konuşan Eczacı Cem Kılınç "Serbest piyasa ekonomisi, zammı ve ilaç satış kurunu yükseltmeyi hedeflerken, halk ilaca ulaşamıyor. Bu krizi yaratan düzen ama ilaca ulaşamayan halk. Bu düzen değişmelidir" demişti.

AKP iktidara geldikten sonra gerçekleştirdiği Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında çıkardığı ilaç fiyat kararnamesiyle ilaç fiyatlarının üretim maliyetine değil dövize göre belirlenmesi uygulamasını başlatmıştı.