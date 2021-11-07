İlaç almak ya da fatura ödemek için bisikletini satanlar var

Edirne’de 16 yıldır bisiklet kiralama ve tamir işi yapan Nail Dıramalı yurttaşların son zamanlarda ilaç almak ya da faturalarını ödeyebilmek adına bisikletlerini sattığını belirtti.

Dıralamalı, "Değerinde almaya çalışıyorum ama bisikletini bırakanlar var, ‘ne olur al ilaç alacağım, elektrik faturasını ödeyeceğim’ diyenler var. Benim elimde de bayağı bisiklet var. Çünkü ben de satamıyorum. 7-8 kişi satmaya gelirse ancak bir iki kişi almaya geliyor" dedi.

ANKA'dan Gökhan Tuzladan'ın haberine göre Dıramalı, yıllardır bu işi yaptığını, ancak son beş altı aydır yurttaşların evlerinde bulunan bisikletleri satmak için kendisine geldiğini belirtti. Dıramalı, hırsızlık olaylarının da arttığını ve çalıntı bisiklet getirip satmak isteyenlerin olduğunu da belirtti.

'Artık kiralamadan çok bisikletlerini satmaya geliyorlar'

Dıramalı şunları söyledi:

“16 yıldır bisiklet kiralama alım satım işi yapıyorum. 2 sene pandemi zaten kapalıydık iş yapamadık. Öğrencileri bekledik hep. Öğrenciler geldi ama umduğumuz gibi olmadı. Önceden 10 öğrenci geliyordu 8-9’u bisiklet kiralıyordu. Şimdi insanlar kiralamadan çok bisikletini satmaya geliyor. Önceden insanlar bu kadar bisiklet satmaya gelmiyordu. Son zamanlarda günde 7-8 tane bisiklet satmak için müracaat ediyorlar. Önceden böyle bir şey yoktu. İnsanlar sıkıntı içinde.

'Ne olur al ilaç alacağım, diyenler var'

Son iki aydır sürekli bisiklet hırsızlarının tacizine uğruyoruz. Yaklaşık 15-20 bisikletimiz çalındı. Bizim işyerimiz bahçeli bir yer ama kilidi söküp bisikletleri götürüyorlar. Satmak için getirilen bisikletleri değerinde almaya çalışıyoruz ama gelen müşteriler ‘abi kaça alırsan al’ diyerek üzücü durumlarla karşılaşıyoruz. Değerinde almaya çalışıyorum ama bisikletini bırakanlar var, ‘ne olur al ilaç alacağım, elektrik faturasını ödeyeceğim’ diyenler var. Benim elimde de bayağı bisiklet var. Çünkü ben de satamıyorum. 7-8 kişi satmaya gelirse ancak bir iki kişi almaya geliyor. Bu durumda ben de elimdeki bisikletleri branda ile korumaya çalışıyorum. Bir de bisikleti çalınanlar bize gelip soruyorlar satmaya bisiklet getiren oldu mu diye. Burada bisiklet satarken mutlaka belge ve kimlik alıyoruz. Hırsızlık olması halinde de emniyet ekiplerine de yardımcı oluyorum.”