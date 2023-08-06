İl Sağlık Müdürü de tüccar oldu: 'Acil hizmetleri turistler için ücretli hale dönüştürebildik'

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta acil servis sağlık hizmetlerini bölgedeki turistler için ücretli hale getirdiklerini açıkladı.

Usta "Bizim birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, acil hizmetlerimiz ücretsizdi ve dolayısıyla orada bir ülke ekonomisinde kayıp söz konusu oluyordu. Yaptığımız girişimler bakanlığımızın uygun görüşleri neticesinde biz bu tür hastanelerdeki acil hizmetleri ücretli hale dönüştürebildik ve şimdi Çaykara Hastanemizde de turist gelip hizmet aldığında ücret öder hale geldi" ifadelerini kullandı.

'Pastadan daha fazla pay alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Usta sağlık turizmini ve Trabzon’u ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu sene oldukça iyi bir duruma geldik inşallah daha da iyi durumlara geleceğiz. Şehrimizde kamu, özel, fakülte olmak üzere ciddi bir şekilde sağlık turizmine karşı bir yatırımlar söz konusu fiziksel veya hekim ve belge anlamında yatırımlarını mütemadiyen ileriye taşıyacak şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene iyi bir seviyedeyiz, daha iyi olması için, pastadan daha fazla pay alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha yeni Akçaabat Haçkalı Baba hastanemizi de sağlık turizmi yapabilir hale kavuşturmuş olduk. Özel klinikler var, özel merkezler var, özel hizmet veren hekimlerimiz var bunları da sisteme dâhil etmiş oluyoruz gün geçtikçe.

İlimizde henüz Azerbaycan’dan bir direkt uçuşumuz var onla ilgili bir beklentimiz var, o beklenti henüz tam olarak gerçekleşmedi. Gürcistan’dan ciddi bir girdimiz var yine Arap turistlerden turistin sağlığıyla bağlantılı olarak ciddi bir girdimiz var. Onu da şöyle açıklayayım; bizim özellikle Uzungöl’de ciddi bir Arap turistimizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir turizm destinasyonu orası, daha önceki yıllarda burada rahatsızlanan turistlerimiz Çaykara Hastanesi’ne giderek ücretsiz hizmet almaktaydı. Bizim birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, acil hizmetlerimiz ücretsizdi ve dolayısıyla orada bir ülke ekonomisinde kayıp söz konusu oluyordu. Yaptığımız girişimler bakanlığımızın uygun görüşleri neticesinde biz bu tür hastanelerdeki acil hizmetleri ücretli hale dönüştürebildik ve şimdi Çaykara Hastanemizde de turist gelip hizmet aldığında ücret öder hale geldi. 400 bin liraya yakın aylık girdisi olmaya başladı, hiç olmayan rakamlar ciddi bir seviyede girdiye dönüşecek şekle geldi. Sağlık turizmi olarak düşünülmese de turistin sağlığı boyutunda ciddi bir hizmet verdiğimizi de söylememiz gerekiyor.”