İl Müdüründen KYK yurdunda öğrenciye azar: ‘Senin o üç kuruşun bana gelmiyor’

Aydın'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı bir yurtta yaşanan asansör faciasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmesi ülke çapında protestoları tetikledi.

Sağlıksız yemekler, kötü yaşam koşulları ve yurt personellerinin kötü davranışlarına öğrencilerden tepki geliyor. Türkiye’nin her köşesinde KYK’lardaki yaşam koşullarına karşı eylemler yapılıyor. Protestoları engellemek isteyen yurt yönetimleriyse öğrencilere baskı ve tehditlerle geri adım attırmaya çalışıyor.

Öğrenci “azarı”nın son örneği Eskişehir’de yaşandı. Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan, KYK’ya bağlı İbni Sina Kız Yurdu’nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan yurtta kalan öğrencilere sesini yükseltti. Yurtları ziyaret eden Ercan, sürekli hale gelen yurt değişikliklerinden şikâyet eden öğrencilere kapıyı gösterdi.

'Sizi dışarıda da bırakabilirdik'

soL’a konuşan Zeynep isimli bir öğrenci, KYK’nın uzun süredir kendilerini mağdur ettiğini, öğretim döneminin başlamasından bu yana üç ayrı geçici yurtta kaldıklarını söyledi:

“İl Müdürü’nün geldiğini öğrendiğimizde şikayetimizi dile getirmek için yanına gittik. Şikâyetimiz şuydu: Biz üç tane yurt değiştirdik. Bir yurt değişiminde bize otobüs tahsis edilmedi, taksi kullanmak zorunda kaldık. Taksiye bizim için yüksek olan bir miktar ödedik. Bu yurda geldiğimizde dolabımız yoktu. Dolabımız geldiğinde de rafları bizim takmamız söylendi. Süründük. İl Müdürü’ne bunları söyledik.”

Zeynep, mağduriyetlerini Osman Ercan’a söylediklerindeyse “Nereye sürünüyorsunuz? Sizi dışarıda da bırakabilirdik. İstersen çıkabilirsin yurttan” cevabını aldığını aktardı.

'Senin üç kuruşun bana gelmiyor'

Öğrencinin “Ben buraya para ödüyorum. Yazık oluyor paramıza” sözleriyle itiraz etmesi üzerine sesini yükselen Osman Ercan’ın “Eğer ben senle bu üslupla konuşsaydım sen şu an burada bulunamazdın. Senin o üç kuruşun zaten bana gelmiyor” dediği belirtiliyor.