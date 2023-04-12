'İktidarın hesapları içinde Rojava’ya saldırı bir numaralı yerde duruyor'

Gazeteci Fehim Taştekin, AKP iktidarının olası Suriye planlarına dair Mezopotamya Ajansı'na (MA) değerlendirmelerde bulundu.

İktidarın Kuzey ve Doğu Suriye’ye saldırmak için fırsat kolladığını dile getiren Taştekin, Amerika ve Rusya’nın onayı olmadığı için bu saldırının bugüne kadar gerçekleşmediğini söyledi. Yaklaşan seçimlerle birlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir strateji izleyeceğinin belli olmadığını kaydeden Taştekin, şöyle devam etti: “Erdoğan, birinci turda kazanamayacağını öngörüyor. Ancak Meclis çokluğunu yakaladıktan sonra ikinci turda çoğunluğu almak için bir savaş mı başlatır ya da tam tersi Meclis çoğunluğunu alıp Kürtlerle ilgili sıra dışı bir şey mi yapar bilinmez. Ancak bu hesaplar içinde Rojava’ya saldırı bir numaralı yerde duruyor. Bu yüzden bu olmaz diyemeyiz. Erdoğan kazanmak için birçok şey yapabilir. Her şeyin olabileceğini düşünmek zorundayız.”